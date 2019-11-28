Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 35. haftasında Botafogo'yu ağırlayan Chapecoense, 53. dakikada Rhuan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 28 puanla 19. sırada kalan Chapecoense'nin bitime 3 hafta kala ikinci lige düşmesi kesinleşti. Chapecoense'nin lige vedası, 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşti.

71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sudamericana Kupası finaline çıkmak için 29 Kasım 2016'da Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtulmuştu.