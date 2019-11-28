Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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M. BAŞAKŞEHİR 0 - 3 ROMA

İlk yarı sona erdi

45' GOL Edin Dzeko topu ağlara gönderiyor!

41' GOL Roma, Justin Kluivert ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

30' GOL Jordan Veretout penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

16' Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fredrik Gulbrandsen çıkıyor ve yerine Aziz Behich oyuna giriyor.

5' Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

5' Edin Dzeko ile Gael Clichy arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Edin Dzeko. Taç çizgisine yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.