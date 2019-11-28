Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında sahasında Slovan Bratislava’yı 2-1 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji x, Ridiger Çokaj xx, Rejdi Avdo xx

Beşiktaş: Karius xx, Necip xx, Vida xx, Roco xx, Rebocho x, Oğuzhan x, Elneny xx, Boyd x, Diaby x, Caner xx, Umut Nayir x

Yedekler: Utku, Gökhan, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, N'Koudou, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Slovan Bratislava: Greif xx, Bajric xxx, Abena xx, Bozhikov xxx, De Marco xxx, Kamps xx, Holman xx, Rabiu xx, Khadfi xx, Erik Daniel xxx, Sporar xx

Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Ljubicic, Drazic, Ratao, Cavric

Teknik Direktör: Jan Kozak

Gol: Erik Daniel (dk. 35) (Slovan Bratislava)

Sarı kart: Kamps (Slovan Bratislava)

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Boyd’un sağdan yaptığı ortada Roco’nun indirdiği topu Umut’tan önce kaleci Greif yumruklayarak uzaklaştırdı.

18. dakikada sol kanattan atağa kalkan Pedro Rebocho ceza sahası içine ortaladı. Zor pozisyonda yükselen Diaby kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.

29. dakikada Caner’in soldan yaptığı sert ortada savunmadan seken topu Oğuzhan tamamlamak istedi ancak yıldız oyuncu istediği vuruşu yapamadı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

35. dakikada De Marco’nun soldan yaptığı ortada Pedro Rebocho’nun ıskaladığı top Erik Daniel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

44. dakikada Erik Daniel’in pasında savunmanın arkasına sarkan Sporar kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçına göre söz konusu karşılaşmaya 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz, kadroda yer alamadı. Bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco şans buldu.

Avcı, 4 oyuncusunu dinlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 4 önemli oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Avcı, Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson'ı kadroya almazken, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı ekipte forvette Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir görev aldı. Hutchinson'ın yokluğunda orta sahada Elneny'nin yanında Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Tyler Boyd orta sahanın solunda görev alırken, Necip Uysal da savunmanın sağında oynadı.

İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı

Grubunda daha önce oynadığı 4 maçı da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon İstanbul'daki son Avrupa maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Stat boş kaldı

Avrupa kupalarına erken veda eden Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maça taraftarlar ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi 10 bine yakın taraftar izledi.