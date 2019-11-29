Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı kalmasına rağmen, Galatasaray’ın isteği üzerine maç günü İstanbul’a gelen Senegalli forvet, karşılaşma sonrasında Türk Telekom Stadı’nda Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir araya geldi.

Bu görüşmede tarafların anlaşma sağladığı öğrenildi. Belçika kulübünün kiralık kontratını feshetmeye hazırlandığı Diagne, Ocak ayında yeniden Florya’nın yolunu tutacak. Galatasaray böylece maliyetsiz bir forvet transferi gerçekleştirmiş olacak.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig’i 30 golle tamamlamıştı.