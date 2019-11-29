Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 15. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig 13. Hafta Programı

Süper Lig

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

1 Aralık Pazar

13.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Birevim Elazığspor-Vanspor FK (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Niğde Anadolu-Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)

13.30 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)

13.30 Kardemir Karabükspor-Ergene Velimeşespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bandırmaspor-Ankara Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor (Vakfıkebir İlçe)

1 Aralık Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor (Diyarbakır)

13.00 Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hacettepe-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi (Karaelmas K. Köksal)

13.30 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

13.30 Yılport Samsunspor-Sarıyer (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 GMG Kırklarelispor-Manisa FK (Kırklareli Atatürk)

13.30 Sancaktepe FK-Tarsus İdman Yurdu (15 Temmuz)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra İlçe)

13.30 Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor (Şile)

1 Aralık Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Çankaya FK-Serik Belediyespor (Ankara OSTİM)

13.30 Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Buca)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor (Dağılgan)

13.30 Erzinspor-Yeni Orduspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Silivrispor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler)

13.30 1877 Alemdağspor-Fethiyespor (Alemdağ)

1 Aralık Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

13.30 Kemerspor 2003-Elazığ Belediyespor (Kemer İlçe)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Ofspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kozanspor-Belediye Derincespor (İsmet Atlı)

13.30 Erbaaspor-Cizrespor (Erbaa İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

18.00 Karşıyaka-Turgutluspor (İzmir Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

13.30 Somaspor-Karacabey Belediyespor (Soma Atatürk)

13.30 Altındağ Belediyespor-Modafen (Çubuk İlçe)

1 Aralık Pazar:

12.00 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)

13.30 Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Nazilli İlçe)

13.30 Muğlaspor-Yozgatspor 1959 (Muğla Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Darıca İlçe)

13.30 Bayrampaşa-Nevşehir Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)