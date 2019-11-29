Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Trabzon'da 23 ülkeden 700’e yakın katılımcının iştirak ettiği 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler.

Bakan Albayrak, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ömür'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.