Dün Trabzon'da 23 ülkeden 700’e yakın katılımcının iştirak ettiği 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret ederek, yer sofrasında birlikte yemek yediler.
Bakan Albayrak, sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ömür'e geçmiş olsun dileklerini de iletti.