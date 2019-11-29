Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük'te teknik direktör-oyuncu olarak görev alan Erkan Zengin'i kadrosuna kattı. Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Çıktığımız bu kutsal yolda kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devre takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz’a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya da anlayışından dolayı teşekkür ederiz" denildi.