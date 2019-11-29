Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksüt Bandırma'nın kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Örs, 11 yıl çalıştırdığı Anadolu Efes'i ve Bandırma'yı evi gibi gördüğünü söyledi.

Bandırma'da iki gündür A takım, Bandırma Kırmızı ve altyapı antrenmanlarını izlediğini belirten Örs, "İzlerken çok etkilendim. Avrupa'nın en genç yaş ortalamasına sahip takımı olması da beni Türk basketbolu adına etkiledi. Altyapıdan gelen oyuncular ile adeta gurur duydum." diye konuştu.

Örs, Teksüt Bandırma'nın müthiş bir organizasyon kurduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Teksüt Bandırma, adeta bir basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Şu an ekonomik problemler yaşansa da altyapıdan gelecek oyuncular ile bu problem aşılacaktır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Bandırmalı iş adamları, bu organizasyona destek vermelidir. Gelip buraya bu fabrikanın nasıl işlediğini görmeliler. Türkiye Basketbol Federasyonu da yetiştirici kulüplere farklı destekler oluşturmalı diye düşünüyorum."

Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir ile ilgili bir soru üzerine Örs, "Hakan Demir, çok kaliteli bir insan. Basketbol bilgisi, üst seviyede bir antrenör. Zaten takımı aldığı noktadan getirdiği nokta arasındaki fark görülüyor. Tabii bu sadece Hakan Demir'in tek başına başarabileceği bir şey değil. Kulüp organizasyonu da bu noktada çok önemli bir unsur." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı'na değinen Örs, şunları kaydetti:

"Milli takım, son Dünya Şampiyonası'nda başarısız olarak gözükse de aslında dünya basketbolunda ilk 10'da yer alacak güçtedir. Şimdi önümüzde olimpiyat elemeleri var. Milli takımın grupta yer alan takımlar ve bir sonraki grupta karşılaşacağı takımlar ile eşit güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir kapasiteye sahipler."

Teksüt Bandırma Başkanı Özkan Kılıç da "Takımlarımızın sportif yarışma anlamında başarılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yarın Teksüt Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Pazar günü de Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin en genç yaş ortalamalı takımı Bandırma Kırmızı, Mamak Belediyesi'ni konuk edecek. Bu her iki önemli maçta da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.