TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda İstanbulspor’a 4-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, oyuncularını bugün tanıyamadığını ifade ederek, “Bize şaka yaptılar. İyi bir hoş geldin olmadı. Dolayısıyla ilk maçın avantajını kullanamadık. Ama 4-0 ağır mağlubiyeti aldık. Oyuncularım hem bizlerin hem de daha farklı düşünceleri olacaktır. Dolayısıyla bundan kurtulmamız sıyrılmamız ancak önümüzdeki maçlarda olacaktır. Karagümrük çok fazla kaldırmaz. Bu açıdan baktığımızda bizin önümüzdeki haftalarda mutlaka sonuca yönelik ve puana yönelik kendi avantajlarımızı değerlendirip kullanmamız lazım. Şok bir golle başladık. İlk ara topunda dengesiz yakalanmamız, ikinci golde ayağımızdaki topu rakibe vermemizle şok bir skorla devre arasına girdik. İkinci yarı presle oyunu elimize geçirdik ama bir gol yapamadık. Rakipte iyi kapandı. 1 gol atabilseydik oyunu çevirebilirdik ortak olabilirdik. Yüksek oyuncumuzun çok olmasına rağmen pozisyonları değerlendiremedik. Rakibi umursamaz, agresif olmazsanız bunlara yakalanacaksınız. Biz Karagümrük olarak hedeflerimizi çok fazla bir kenara koyamayız. Bunun üzerine mutlaka gideceğiz. Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız” dedi.
Giray Bulak: Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur
29.11.2019 - 21:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, “Bu ağır mağlubiyet umarım bize iyi bir ders olur. Silkeleniriz ve toparlanırız” diye konuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : giray bulak,fatih karagümrük,
665719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665719.aspx
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0
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3
4
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-5
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Kasımpaşa
12
3
3
6
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3
3
6
-9
12
17
Ankaragücü
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2
3
7
-12
9
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Kayserispor
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1
4
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G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
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Bursaspor
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2
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3
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6
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
7
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
8
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
9
Keçiörengücü
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4
6
2
2
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Adana Demirspor
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3
6
3
3
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