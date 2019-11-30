Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki sezondur büyük maçlarda farklı bir Trabzonspor izliyoruz. Hem skor olarak hem oyun olarak. Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, son iki sezonda İstanbul’un büyüklerine karşı iç sahada yenilgi yüzü görmezken deplasmanda da tek yenilgiyi Galatasaray karşısında aldı. Diğer yedi maçta ise dört galibiyet ve üç beraberlik vardı. Karaman’ın ekibi iç sahadaki dört maçı ise galibiyetle kapattı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Rakiplerine karşı 15 puan toplayan Fırtına 9 puan kaybetti.



> Keyif alalım verelim

Trabzonspor’da kritik Galatasaray maçı öncesi eksikler olsa da teknik direktör Ünal Karaman’ın pozitif oyun düşüncesi hiç değişmiyor. Sahada sonuna kadar mücadele eden, önde basan ve rakibe oyununu kabul ettiren anlayışı sürdürmek istediklerini belirten Karaman tek düşüncelerinin de üç puan olduğunu belirtiyor. Saha ve seyirci avantajını kullanarak iç sahada büyüklere karşı serisini devam ettirmek isteyen Karadeniz ekibinde taraftarın da maça yoğun bir ilgisi bulunuyor.



Avrupa Ligi’nde önceki akşam Getafe ile karşılaşan Trabzonspor, Galatasaray hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetiminde idmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Filip Novak ve Sturridge katılmadı.



KARAMAN’IN BÜYÜK KARNESİ



RAKİP SKOR

G.Saray 4-0

F.Bahçe 2-1

Beşiktaş (D) 2-2

G.Saray (D) 3-1

F.Bahçe (D) 1-1

Beşiktaş 2-1

F.Bahçe (D) 1-1

Beşiktaş 4-1