Murad Tamer - Yüzmede ülkemize büyük başarılar yaşatma potansiyeline sahip olan Ümit Can Güreş, basamakları çok hızlı çıkıyor. 2017’de İsrail’de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 50 metre kelebek stilde altın madalyayı boynuna takan Ümit Can, bu başarısıyla dünyanın en itibarlı üniversitelerinden biri olan Harvard’ın dikkatini çekerek tam burs almıştı. Son olarak büyüklerde Avrupa beşincisi olarak önemli bir derece daha elde eden genç yüzücü, 4 Aralık’ta Glasgow’da başlayacak olan Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda da madalya hedefliyor. Bu önemli turnuva için ABD’den İstanbul’a gelerek çalışmalarını sürdüren Ümit Can Güreş, Glasgow yolculuğu öncesi Türkiye gazetesine özel bir röportaj verdi.



Yüzücülüğe ne zaman başladın?

Kendimi bildiğimden beri yüzmeyi çok seviyorum. Suda olmaktan büyük keyif alıyorum. On yaşımda eğitim almaya başladıktan sonra bırakmadım. Hem ailemin hem de hocam Fatih Yıldırım’ın bana büyük katkısı oldu. Onların sayesinde şimdi hem okuyorum hem de yüzmeye devam ediyorum.



Harvard’da okuyan bir Türk yüzücü olmak nasıl bir duygu?

Çok heyecan verici olduğunu söylemeliyim. İkinci senemdeyim. Hem sporumu yapabiliyorum hem de eğitimimi alıyorum. Ekonomi okuyorum ve orada bütün imkânlarımız çok elverişli.



Seni nasıl karşıladılar?

ABD’de bir gelenek var. Birinci sınıflara şakayla karışık biraz zorluklar çıkarıyorlar. İlk gece yatakhaneye almamışlardı. Dışarıda çadırda uyumuştum. Bazen hava soğuk olduğunda uyurken üzerinize su döküyorlar. Ama bunların hepsi keyifli şeyler. Burada rutin ve disiplinli bir hayatım var.



Hedeflerinden bahseder misin?

Öncelikle Glasgow’da madalya kazanmayı çok istiyorum. Ardından Budapeşte’de de Avrupa Şampiyonası olacak. Tabii ki hayallerimi olimpiyatlara katılmak süslüyor. Şu anda olimpiyat barajının 60 salise altındayım. Derecemi geliştirip Tokyo’ya gitmeyi çok istiyorum.



Motivasyonunu nasıl sağlıyorsun?

Ben sıkı bir Formula 1 takipçisi ve Lewis Hamilton hayranıyım. Belki komik gelecek ama yarışmalardan önce Hamilton’un sürüşlerini izlemek bana motivasyon sağlıyor. Ayrıca Hamilton işler ne zaman zora girse telsizden “It’s hammer time” (Çekiç vurma zamanı) der. Ben de yüzerken kendimi zorlamak için bunu söylüyorum ve işe yarıyor.



Başka ilgilendiğin spor var mı?

Basketbol ve futbolu çok seviyorum. Aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. ENKA’dan Fenerbahçe’ye transferime bu yüzden çok sevindim. ABD’de yaşayan Türk arkadaşlarımla maçları birlikte izliyoruz. Saat farkından dolayı bazen izlemek zor oluyor ama buna rağmen çoğu maçı seyrediyorum.



İsteyince başarabilirsiniz!

Türkiye’de spor ve eğitimi birlikte sürdürmek konusunda çoğu insanın olumsuz konuştuğunu söyleyen Ümit Can Güreş “Herhangi bir sporla uğraşan arkadaşlarıma pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Olumsuz düşünceleri motivasyon kaynağı olarak görsünler. Yeter ki istesinler, İsteyince başaracaklar” dedi.



TURKSPORU’nun yanındayız

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Glasgow’da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nı değerlendirerek “TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzmede başlattığımız uzun süreli iş birliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, elde edilen başarıları gururla takip ediyoruz. Şimdi sırada Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası var. Burada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU’nun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.