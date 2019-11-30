Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlar ve cezalılar nedeniyle Brugge maçına mecburen 4’lü defans dizilişi ile çıkan Fatih Terim, Trabzon deplasmanında değişime gidecek! 4 yıldır Trabzon’da puan alamayan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim takımını üçlü defans sistemi ile sahaya sürüp Ahmet Çalık-Donk-Marcao’ya görev verecek. Savunma-orta saha hattının bu sistemde daha başarılı olduğu kanaatinde olan teknik heyet, özellikle kanat bekleri Mariano ve Emre Taşdemir-Nagatomo ikilisini uyardı.

SANTRFOR ADEM BÜYÜK

Fatih Terim, Trabzonspor’da özellikle kanatlarda çok kolay adam eksiltebilen Nwakaeme’ye dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Defansif oyunda çok da başarılı olmakta zorlanan Mariano’yu uyaran Terim, Brezilyalı’dan Nwakaeme karşısında stoperlere destek vermesini istedi. Kart cezalısı olan Babel’in yokluğunda takımın en önemli gol silahı ve santrforu Adem Büyük olacak. Terim’in Lemina-Seri-Ömer ile orta sahayı sağlam tutmayı planladığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'U SIRTLIYOR

Ligde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor’un en güvendiği isimlerin başında Nwakaeme geliyor. Kanatlardan tehlikeli ataklar geliştiren Nijeryalı, hem atıyor hem de attırıyor. Bu sezon 20 maçta forma giyen ve Sörloth ile birlikte en çok maça çıkan isim olan Nwakaeme, resmi karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistle 8 gole direkt katkıda bulundu.