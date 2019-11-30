Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Puan kaybına artık tahammülü kalmayan Fenerbahçe’de, bugünkü Göztepe maçı bir dönüm noktası olarak görülürken, teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Kruse ve Muriç’in oynayacak duruma gelmeleri nedeniyle ilk 11’de değişiklik yapma kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçıran Alman futbolcuya 11’de yer açmak için, Malatya maçında kötü performans gösteren Moses’ı yedeğe çekmesi bekleniyor. Cezalı Isla’nın yerine Ozan Tufan’a görev verecek olan Yanal, Dirar’ı da sağ kanatta görevlendirecek.

Sağlam bünye ve düzenli yaşam

Muriqi, sahalara yeni dönmüş olmasına rağmen, diğer santrfor Mevlüt’ün sakat olması nedeniyle İzmir’de ilk 11 oynayacak. Kosovalı forvetin dönmesiyle, Malatya’da gol umudu olarak görev yapan Alper Potuk’a yeniden kulübe yolu göründü. Bu arada 11 Kasım’daki Kasımpaşa maçında bileğinden sakatlanan ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Muriç’in, güçlü fizik yapısı, sağlam bünyesi ve düzenli özel hayatı sayesinde beklenenden çok daha kısa sürede iyileştiği belirtildi.