Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi tarihinde ilk kez grup maçlarının son haftası gelmeden bir turnuvaya götüren Şenol Güneş, kura çekimi öncesi konuştu.

Deneyimli teknik adama, bugün TSİ 20.00'de Bükreş kentindeki kura çekimine katılmak için Romanya'ya giderken "Kimi istiyorsunuz?" sorusunu yönelttik… "Rakip fark etmez. Kimin çıktığı önemli değil bu saatten sonra. Bizim ne yapacağımız önemli" yanıtını verdi.

''HATTA İZLANDA DA GELSİN''

"Aklınızdan geçen takım yok mu?" sorusunu ise, "Almanya olsun hatta Fransa olsun teknik olarak mümkün. Hatta ve hatta İzlanda da gelsin. İstiyorum ki en güçlülerle oynayalım. Bizim için fark etmez" sözleriyle cevapladı.

Türk Milli Takımı'nın turnuvada en iyisini yapmak için mücadele edeceğini ve son ana kadar elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hayırlısı olsun. Önemli olan şampiyonada Türkiye'yi iyi temsil edebilmek, takım olarak gelişmek. Teknik ekip ve futbolcular olarak keyif vereceğimiz futbol ortaya koymak. Genç ve geleceği olan takımız, öz güvenimiz var. Bizim için rakip fark etmez."