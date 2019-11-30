Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Kulübünün seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 7 Aralık'a ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurula delegelerden katılım olmadı. Olağanüstü kongre, 7 Aralık Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Kulübün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Orhan Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haftaya inşallah kongremizi büyük bir coşkuyla, Kayserispor'a yakışacak şekilde yapacağız." dedi.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın yönetim kurulu listesi oluşturmada titiz çalıştığını vurgulayan Taşçı, şunları kaydetti:

"Ben yaklaşık 3 senedir yönetim kurulundayım, 3-4 kongre gördüm. Genelde uygulama böyle oluyor. Liste konusunda başkanımız Berna Hanım bir çalışma yapıyor. Az çok da liste belli oldu. Kayserispor'a yakışacak bir liste ortaya çıktı. Tabi her kesimin onayı kesinlikle alınıyor. Bu süreçte en önemli kriter ise yönetime girecek kişinin içerisinde Kayserispor sevgisi olması. Berna Hanım çok ince eleyip sık dokuyor. Takımı bu zor durumdan kurtaracak güçlü bir liste oluşmak üzere. O şekilde kongreye gidilecek."

Kayserispor'da başkan Erol Bedir, 6 Ekim'de istifa etmiş, yönetim kurul üyeleri, aralarında yaptıkları toplantıda Hamdi Elcüman'ı başkan seçmişlerdi. Olağanüstü kongre kararı alan Elcüman, adaylığını açıklayan yönetim kurulu üyesi Berna Gözbaşı'yı desteklemek amacıyla istifa etmiş, Gözbaşı, kongre tarihine kadar yönetim kurulu tarafından başkan seçilmişti.