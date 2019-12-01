Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakem yönetimine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin kollandığı yönünde algı yapıldığını ve bunun da karşılığını bulduğunu kaydeden Özsoy, "Artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Bu Fenerbahçe lehine olsaydı, Nihat Özdemir'in Fenerbahçeli olduğunu, algı oyunları olduğunu konuşuyordu Türkiye. Bu kadar yanlış kararlarla çığırından çıkmayan bir oyunun kalması, futbolcuların iyi niyetinden. Bugünkü penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek. Sarı kartlardaki çifte standartlar. Bizim golümüzde ileri geri bir şeyler bulmak için çaba. Kayseri maçında VAR'a gidilmeyen pozisyonlar. Ortada bir şey yokken birkaç hafta önce Fenerbahçe kollanıyor gibi söyler, neler yapılmaya çalışıldığını gördük. Çok geç olmadan bu yanlışlardan dönmek lazım. Bu kötü şeylerden uzaklaşalım, düzeltelim. Rakiplerimiz de düştüğümüz durumunda çalınır diye 3 tanesi birlikte el kaldırıp faul istiyor. Yazık, hakikaten kötü. Gerekli merciler kararlarını alsın" dedi.

"FENERBAHÇE KOBAY GİBİ KULLANILIYOR"

Haklarını arayacaklarını söyleyen yönetici, "Fenerbahçe kobay gibi kullanılmaya başlandı. Spor programları geçen hafta Emre'nin tekrarlanmayan penaltısını irdelesinler lütfen. Hakemlerin çok etkisi olmaya başladı. Ali Koç başkanın söylediği gibi bizim maçlarda, lehimize karar veren hakemler neden maça atanmıyor? Bunun cevabı hala verilmedi. Fenerbahçe Kulübü büyüktür ve dediklerini yapar. Asarız, keseriz, basarızlarla gelmedik ve öyle anılmayız. Ancak Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu TFF, Fenerbahçe'yi kolluyor gibi bir algı oluşturuldu. Sonuçlarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM "ÇİFTE STANDART VAR"

Semih Özsoy'un bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından geçen hafta Farnolle'ün penaltıyı kurtardığı pozisyonla bu maçta Altay'ın pozisyonunun fotoğrafları paylaşıldı ve 'Bir takım. 6 gün. 2 farklı karar. #ÇifteStandartVAR!' yazıldı.