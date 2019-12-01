Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftanın en kritik maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sakatlar çok

Lige kötü başlayan Galatasaray da bu maçta çıkışa geçmek hedefinde. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen Trabzonspor’un sadece üç puan gerisinde olan sarı-kırmızılılar yarıştan kopmak istemiyor. Her iki takımda da sakat oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor. Galatasaray’da ayrıca Ryan Babel cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

MAÇ: Süper Lig 13. hafta

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Ali Palabıyık

SAKAT: A.Kadir Ömür, Onazi, Novak, Ahmet Canbaz (Trabzonspor) , Emre Akbaba, Falcao, Şener, Andone,Luyindama (G. Saray) CEZALI: A.Kadir Parmak (Trabzonspor), Babel (G. Saray)