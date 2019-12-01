Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Club Brugge karşısında son dakika yediği golle âdeta yıkılan ve Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA şansını da zora sokan sarı-kırmızılar gözünü artık tamamen lige çevirdi. Trabzon deplasmanında alınacak galibiyet, teknik heyetin gözünde altın değerinde. Çünkü zorlu Karadeniz deplasmanında kazanılacak üç puanın hem sıralamada hem de motivasyon olarak takımı yukarı çekeceğini belirten teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında ilk yarıda kalan maçlarda artık kayıp istemediğinin altını çizdi.

Bireysel hata olmasın

Trabzonspor’un gençleriyle ligin en çok koşan, en çok mücadele eden ekiplerinden biri olduğunu hatırlatan Terim “Son haftalardaki isteğinizi ve hırsınızı daha fazlasıyla sahaya yansıtmalısınız. Ocak ayına kadar hem takımın hem de bireysel performansların önemi çok büyük. Birçok şeyde bu günler belirleyici olacak. Şampiyonluk istiyorsak ilk yarıda kalan beş maçı da kazanmamız gerekir. İlk hedef Trabzonspor maçı. Disiplinli oynarsak galibiyetle döneriz” dedi.

LAYLAYLOM OYUN YOK

Sahada savaşıyoruz

Takımdaki sakat oyuncuların çokluğuyla ilgili olarak Başkan Ağaoğlu “Mücadele gücü arttıkça sakatlık kaçınılmazdır. Eğer muharebeye savaşa giriyorsanız, gazi ya da şehit olursunuz. Futbolda da sakatlık kaçınılmazdır. Laylaylom futbol oynarsanız sakat da vermezsiniz” diye konuştu.

ŞİKE SÜRECİ İÇİN

Araştırma komisyonu

Üyelerden Levent Sekban, ‘’Şike Süreci 2011’den beri namus borcudur. Şike süreci takip komisyonu açılmalıdır” teklifinde bulundu. Bu teklif kabul edildi. Ancak Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen komisyonun Trabzonspor yönetimiyle görüşüldükten sonra kurulmasını karara bağladı.