Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında, önceki yönetimi topa tuttu. Kulübün mali açıdan çok zor durumda olduğunu söyleyen Çebi, “Bütün gelirler önceki yönetimin anlaşmaları yüzünden A’dan Z’ye temlik altına alındı. Bilet ve sponsor gelirlerinden bir kuruş kulübün kasasına girmiyor. Sporcuların alacaklarının yanı sıra her ay kulüp personeline ödenmesi gereken 5 milyon lira var. Ben şimdi her ay 15 milyon avroyu nereden bulacağım” diyerek görevi bırakan Fikret Orman ve yönetimine ateş püskürdü.

Ayrılmam istendi

Kulüpte israf düzeni oluştuğunu söyleyen Başkan Çebi, “Ben Beşiktaş’ın emanetine ihanet edemem. Belki bana kızanlar olacak ama gereksiz personel kalmayacak. 2017’deki erken seçim benim ayrılmam için yapıldı. ‘Ben her şeyi ağabeyime sorarım diyordu’ Sayın Fikret Orman. Sonra ne oldu da ben uzaklaştırıldım? Göreve başladığımdan beri geceleri iki saatten fazla uyumuyorum. Önümüzdeki 2,5 yılın 1,5 milyar lira zararla kapatacağını düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekeriz diye araştırıyoruz” diye konuştu.

DİVAN’DAN İNCİLER

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Beşiktaş hacizler ve borçlar içindedir. Kulübü bu hale getiren Yıldırım Demirören ve ailesidir.

Divan Üyesi Nazmi Koca: Ahmet Nur Çebi’ye bütün camia destek vermelidir. Kulübün artık sözünün eri ve adam gibi adam başkanı var.

Hürser Tekinoktay: Fikret Orman görevi bırakıp kaçtı. Yedi dakika bile oynamayan Aras Özbiliz’in uzatılan sözleşmesi açıklanmalıdır.

Mesut Urgancılar: 153 icra takibi var. Amatör branşların borcu 50 milyon lira. Kulübün şirketleri artık nefes alamayacak haldedir.