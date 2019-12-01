Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Deplasman fobisi yaşayan Fenerbahçe, son haftaların flaş takımlarından Göztepe'ye konuk oldu. Max Kruse'ye kavuşmanın sevincini yaşayan, Vedat Muriç için umutlanan sarı-lacivertliler Hasan Ali şokuyla sahaya çıktı. Tecrübeli sol bekin beklenmedik sakatlığıyla neredeyse tüm kurgusu bozulsa da Fenerbahçe maça etkili başlamayı başardı. 5. dakikada Gustavo'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde inanılmaz rahat bir kafa vuruşu yapan Kruse zoru başararak topu auta yolladı. Fenerbahçe kaçan golün şokunu atlatamadan meşin yuvarlağı ağlarında gördü. 7'de savunmadan seken topta Castro'nun şutu önce bir direğe sonra diğerine çarparak çizgiyi geçti: 1-0. Fenerbahçe skoru eşitlemek için akın akın gelse de son pas hataları tehlikelerin büyümeden erimesine sebep oldu. Bu bölümde Alpaslan'ın yaptığı kritik müdahaleler de Göztepe'ye rahat nefes aldırdı.

Muriç de kurtaramadı

Fenerbahçe'yi oyunda tutan dokunuş 44'te Emre'nin kullandığı kornerde kafayı vuran Serdar Aziz'den geldi: 1-1. İkinci yarı nefes kesen anlara sahne oldu. 56'da Gustavo'nun Soner'e yaptığı faulde VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Alpaslan kullandı, Altay kurtardı. Genç eldivenin hızla başlattığı atak Kruse, Rodrigues'le devam edip Moses'la ağlara gitti. Fenerbahçe öne geçme sevinci yaşarken, çalan düdükle saha karıştı. VAR uyarısıyla penaltı tekrarlandı. Golü iptal edilen Fenerbahçe, Alpaslan'nın bu defa Altay'ı geçmesiyle 2-1 mağlup duruma düştü. Kartların havada uçuştuğu sürecin ardından Ersun Yanal'ın Zanka-Muriç hamlesiyle 3-5-2'ye dönen sarı-lacivertliler 68'de Rodrigues'le 2-2'yi yakaladı. 80'de Fenerbahçe savunması etten duvarla Göztepe'ye gol vizesi vermezken, 87'de Ozan Tufan'ın kafası direkte patlayınca puanlar paylaşıldı.

Öyle şeyler oldu ki

Penaltı, kırmızı, verilen ve iptal edilen goller. Bir futbol maçı adına heyecan anlamında ne ararsanız vardı denebilir... Evet İzmir’deki Göztepe- Fenerbahçe mücadelesinde olanlar nefesleri kesti. Dakikalar 55’i gösterdiğinde her anlamda derslik bir pozisyon yaşandı. Göztepe’nin kazandığı penaltı atışını Fenerbahçe kalecisi Altay kurtardı. Genç eldiven hemen beklemeden topu eliyle başlattı. Kruse, Rodrigues’e aktardı onun vuruşu da kaleye doğru giderken Moses tamamladı.

Ve itirazlar

Göztepe kaçan penaltıya, F.Bahçe attığı gole sevinirken gözler hakem Abdülkadir Bitigen’deydi. VAR’dan gelen uyarı üzerine penaltı atışını izleyen Bitigen, Altay’ın atıştan önce bir adım öne çıktığını gördü ve F. Bahçe’nin golü iptal olurken atış da tekrarlandı. Göztepe penaltıyı bu kez gole çevirdi. Ki bu kararlar sırasında iki takım oyuncularının da itirazları vardı. Saha içinde Dirar sarı görürken yedek kulübelerinde de yardımcı antrenörler sarı kartlarla cezalandırıldı.