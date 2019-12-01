Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2020) rakiplerimiz belli oldu. Hem de çok güzel oldu. Kura çekimi Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapıldı. Tören son şampiyon Portekiz’in kadrosunda yer alan Joao Mario ve Ricardo Carvalho’nun kupayı getirmesiyle başladı. Ardından torbalara göre ülkelerin yeri belli oldu. Millîlerimiz İtalya’nın ev sahibi olduğu A Grubu’nda yer aldı. Rakiplerimiz ise İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Ve işin ilginç ve güzel tarafı açılış maçını da biz yapacağız. Dev turnuvanın startı 12 Haziran 2020’de Roma Olimpiyat Stadı’nda Türkiye-İtalya maçıyla verilecek.

Statü nasıl?

Dörder takımın yer aldığı altı grupta maçlar 12 farklı ülkede oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak ve 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de karşı karşıya gelecek. Çeyrek finaller 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacak. Yarı finaller 7 ve 8 Temmuz’da İngiltere’nin Wembley Stadı’nda, final de yine 12 Temmuz’da Wembley’de oynanacak.

MANCINI’DEN BİZE MESAJ:

Yenilgiye hazır olun

Bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran ve şu anda İtalya’nın başında olan Roberto Mancini, “Harika inanılmaz bir kura çekimiydi. Çok mutluyum. Bazı dostlarımla buluşacağım Türkiye maçında. Türkiye’nin iyi bir takımı ve gençleri var. Neticede Türkiye kaybetmeye de hazır olmalı (Esprili)” ifadesini kullandı. Galler’in hocası Ryan Giggs de “Türkiye, İsviçre ve Galler olarak birbirimize yakın seviyedeyiz” dedi.

Güzel günler göreceğiz

A Millî Takım’ın hocası Şenol Güneş kura sonrası “Rakiplerden çok şehirleri ve seyahati konuşmuştuk. Bakü’yü istiyorduk. İnşallah gruptan çıkarız ve güzel günler görürüz. Rakip teknik adamlar (Petkovic-Mancini) Türkiye’yi yakından tanıyor. Sıralamada sonuncu olan Galler’den üç puan almalıyız. İtalya 10’da 10 yaptı. Türk futbolunun felsefesini göstermek açısından önemli bir sınav olacak” dedi.

BAKAN KASAPOĞLU:

Finale yürüyelim

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Millî Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuralarını değerlendirdi: 2020 Avrupa Şampiyonası’nın açılışını Roma’da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley’de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Millî takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar...