Kasımpaşa'da kötü gidişin faturası Kemal Özdeş'e kesildi. Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.
Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
01.12.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Kaynak: İHA
Etiketler : Kasımpaşa,
666014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666014.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
13
8
3
2
14
27
2
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
3
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
4
Fenerbahçe
13
6
4
3
9
22
5
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
6
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
10
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
11
Gaziantep FK
12
4
4
4
-5
16
12
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
13
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
12
3
3
6
-9
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor 2 - 0 Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor 3 - 1 Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor 5 - 0 Ankaragücü
30.11.2019 20:00
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
01.12.2019 16:30
Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
5
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
12
Altay
12
4
3
5
0
15
13
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
14
Boluspor
12
2
4
6
-4
10
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Karagümrük
30.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 1 Altinordu
30.11.2019 16:30
Erzurumspor 2 - 0 Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor 2 - 3 Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor - Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor - Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor - Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay - Eskişehirspor
02.12.2019 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Hatayspor