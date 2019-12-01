Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City, ocak ayında Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için Leicester City ile temasa geçecek.

Sunday Times'ta yer alan habere göre; Vincent Kompany'nin gidişi sonrası stoper almayan ancak bu bölgede çok büyük sorunlar yaşayan Pep Guardiola, yönetimden yeni bir stoper istedi ve listesinin ilk sırasına Çağlar Söyüncü'yü yazdı. 23 yaşındaki milli yıldızımızın, birçok yönden Pep Guardiola'nın istediği profilde olduğu ve çok geç kalınmadan imzaların atılmasını istediği belirtildi.

PEP, STOPERLERE PARA HARCIYOR

Harry Maguire'ı uzun süre boyunca satmayan ve sonrasında 90 milyon euro'ya Manchester United'a Leicester City'nin, ligdeki sıralamasını ve Çağlar'ın da değerini göz önünde bulundurarak yüksek bir bonservis talep edilebileceği vurgulandı. Kadrosunda şu an 3 stoper olan Manchester City, Aymeric Laporte için Ocak 2018'de 65 milyon euro, John Stones için Ağustos 2016'da 55.6 milyon euro, Nicolas Otamendi içinse Ağustos 2015'te 44.6 milyon euro ödedi.

Manchester City'nin savunma oyuncularına para harcama konusunda cömert davranması, bu transferin gerçekleşmesi yolunda önemli bir bilgi olarak sunuldu.

500 MİLYONLUK HİSSE SATTILAR

Son olarak 500 milyon dolarlık hisse satışı sonrası Manchester City, yeni transferler için mali olarak da oldukça rahat konumda bulunuyor. Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü Ağustos 2018'de Freiburg'tan 21.1 milyon euro ödeyerek transfer etti. Bu sezon 13 lig ve 1 Lig Kupası maçına çıkan Çağlar, 1 gol atıp 1 asist yaptı.

MANCHESTER CITY MANŞETE TAŞIDI

Öte yandan, Manchester City resmi internet sitesi 'Medya Takip' haberinde, Çağlar Söyüncü iddiasını manşete taşıdı.