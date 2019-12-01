Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Galatasaray karşılaşması sonrası son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ömür, "Bizim için iyi bir sonuç değildi. Son dakika golüyle yıkıldık. Çok da iyi oynamadığımız bir maçtı. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım haftaya telafi ederiz" dedi.

"İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım"

Sakatlık süreciyle ilgili soruyu da cevaplayan abdülkadir "Bir hafta sonra Almanya'ya gideceğim tedavi için. Berlin'de devam edecek tedavim. Yaklaşık iki buçuk - üç ay tedavi sürecim var. İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım" şeklinde konuştu.