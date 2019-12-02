Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından tansiyon yükseldi. Akyazı Stadı'nda 90 dakika sona erdikten sonra Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından saldırı oldu.



Akyazı Stadı'nda 90 dakika sona erdikten sonra Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırı oldu. Eray Sözen, kendisine saldırıp yumruk atan bir Trabzonspor taraftarından şikayetçi oldu ve olay karakola taşındı.



Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı.



ABDURRAHİM ALBAYRAK: ŞAHSIMA YÖNELİK BİR ŞEY OLMADI

Maçın ardından konuşan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ise, "Benle hiçbir şey olmadı. En ufak bir problem yok. 2-3 kişinin yaptığını 30 bin taraftara mal edilemez. Şahsıma yönelik hiçbir şey olmadı. Eray kardeşimize bir müdahale oldu biz de araya girdik. Şu an ifade veriyor." ifadelerini kullandı.

Sözen, karakola ifade vermeye gittiği için Fatih Terim ile basın toplantısına katılmadı.