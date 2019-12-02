Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakikada yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ünal Karaman şöyle konuştu:

'Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler'

"Son dakikada gelen gol bizi üzdü. Bazen maçın hikayesi küçük bir dokunuşla oluyor. Verdiğiniz mücadelenin tamamını özetleyen bir dokunuş oluyor. Galatasaray takımı ligin en iyi takımları arasında ve çok kaliteli oyuncuları var. Böyle hatalar yaparsanız cezayı da keserler. Golden sonra çok pozisyonumuz oldu, o fırsatları değerlendiremezseniz cezayı keserler. Oyuncularım kazanmak adına büyük mücadele gösterdiler ancak son dakika bizi üzdü."

'Bazı insanların kulağına girsin'

Takımdaki bazı oyuncuları dinlendirmesinin tartışıldığını ve bunun doğru olmadığını söyleyen Karaman, "Bazı insanların kulağına girsin diye söylüyorum. Benim 18 maçın üzerinde oynayan 10 oyuncum var. Trabzonspor hafta içi UEFA oynadı, dinlendirdi, şöyle oldu deniyor. Benim 18 maç oynayan 10'un üstünde oyuncum var. En azından sportif duruşa saygı duysunlar. Gerçeğimizi biz yaşayalım, onların hayal alemi varsa hayallerini kendileri yaşasınlar. Ekuban bile o kadar aradan sonra geldiğinde zorlandı. Ekuban iki sprint sonrası duracak adam değil. Sturridge 33 günün üstüne 2 antrenman yaptı bizimle. Bazı oyuncularımıza fazla yük bindi, bozuldular ama oyun kimyamız giderken değişiklik yapmak istemedim." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle yediğimiz golden başlanabilir. O dakikada yediğimiz bir gol bizi üzdü. Maç geneline baktığımızda iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış vardı. Şu bilgilendirmeyi yapayım; hepimiz muhtemelen farkındasınız ama hatırlatmakta fayda var, Avrupa kupası maçından sonra takımı dinlendirdi, as oyuncularını oynatmadı yorumları yapıldı. 17-18 maçın üzerinde 10'ya yakın oyuncum var. Bunlar bu takımın sezon başından yükünü geçen oyuncular. Bir müsabaka oynatmadık diye takımı dinlendirdi oluyor" dedi.

"2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı"

Bordo-mavili oyuncuların güçlerinin ve duruşlarının çok çok üzerinde çaba gösterdiklerini kaydeden Karaman, "1-0’dan sonra girdiğimiz çok net gol pozisyonlar var. Tabi ki böyle tecrübeli, kaliteli bir takıma karşı oynarken eğer girdiğiniz pozisyonları yapamazsanız bitiş düdüğü çalınca tehlike yaşarsınız. Talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Hatta 1-1'den sonra bile gol pozisyonlarımız vardı. Her şey bir kenara iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Evet oyuncularım sağ olsunlar kendi güçlerinin ve duruşlarının çok çok üzerinde hep aşma çabası üstündeydiler. Gören ve anlayan gözlere teşekkür ederim. Zaman zaman belli bir tecrübenin üzerindeki oyuncular yorgunluk yaşayabiliyorlar. Ekuban'ın da iki depar sonrası zorlandığını gördük. Tüm kadromuz hazır olduğunda inşallah çok daha iyi olacak. Çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugün verdikleri mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.