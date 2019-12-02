Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 13.haftasının kapanış maçı Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanıyor. Beşiktaş ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyet ile kapatmak istiyor. 3 puan hedefi ile sahaya çıkacak olan siyah beyazlı ekip Kayserispor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırsa Lig'de 3.sıraya yerleşecek ve şampiyon yolunda iddiasını ortaya koyacak.

BEŞİKTAŞ 4-1KAYSERİSPOR

Canlı Anlatım

71' Beşiktaş'ta Ljajic ceza alanı dışından frikiği kullandı. Kaleci Lung sert şutu güçlükle karşıladı.

63' Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sarı kart gördü.

60' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba'nın pasında ceza alanı için sağ çaprazda topla buluştu. Burak topu önüne çok iyi aldı ancak sonrasında etkisiz bir vuruş geldi.

50' Kayserispor etkili geldi. Adebayor'un pasında soldan kaleye sokulan Miguel Lopez'in vuruşunu Beşiktaş savunması karşıladı.

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi

41' Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 3-0 öne geçti! Gol - Burak Yilmaz

38' Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın arka direğe pasında son anda araya giren Abdennour, Diaby'ye vuruş şansı tanımadı.

30' Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle skoru 2-0'a taşıdı! Caner'in çevirdiği topa ceza sahası dışından sert vuran Gökhan'ın şutu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.

20' Beşiktaş, Atiaba'nın golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Atiba Hutchinson

16' Kayserispor'da Mensah uzak mesafeden çok sert vurdu. Karius üzerine gelen topu güçlükle karşıladı. Korner.

15' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Burak'ın yerden vuruşunda kaleci Lung'dan bir kritik kurtarış daha geldi.

13' Beşiktaş bir kez daha kaleyi yokladı. Adem Ljajic'in ceza sahasına dışından sert vuruşunda kaleci Lung köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.

10' Beşiktaş gole yaklaştı. Burak Yılmaz ceza alanı içinde dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Lung topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

2' Beşiktaş'ta N'Koudou sol çaprazdan çalımlarla ceza alanı içine girdi. Vuruşunda Kayserispor savunması topu engelledi.

1' Maç başladı

Karşılaşmanın 11'leri

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre, Adebayor 11'iyle sahaya çıkacak.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak 11'iyle sahada olacak.