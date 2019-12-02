Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kayserispor’da Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın eşit başladığını söyleyen Mustafa Tokgöz, “Ancak ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş’ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor’da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Beşiktaş’ı da iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasının bazı kırılma anları oluyor. Bu tür deplasmanlar çok zor deplasmanlar. Kazanması güç, motivasyonu zor maçlar. İkinci goldeki durum küçük bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dönemimiz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Kaçırdık, Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Genç oyuncuları sahaya sürmeye başladık. Adebayor’la da yollarımızı ayırdık. Bu maç, son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başarılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu yönde” açıklamasını yaptı.
Kayserispor Adebayor ile yollarını ayırdığını açıkladı
02.12.2019 - 22:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 4-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu. Tokgöz, Beşiktaş karşısında takımın tek golünü atan Adebayor’un son maçı olduğunu belirterek, “Kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırdık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Adebayor,
666281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666281.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
13
8
3
2
14
27
2
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
3
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
4
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
5
Fenerbahçe
13
6
4
3
9
22
6
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
10
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
13
3
5
5
0
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor
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Sivasspor 2 - 0 Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor 3 - 1 Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor 5 - 0 Ankaragücü
30.11.2019 20:00
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Denizlispor
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Başakşehir 2 - 0 Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor 1 - 1 Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
13
6
4
3
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
13
2
5
6
-4
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
13
3
2
8
-8
2
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13.Hafta Maçları
29.11.2019 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Karagümrük
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Keçiörengücü 2 - 1 Altinordu
30.11.2019 16:30
Erzurumspor 2 - 0 Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor 2 - 3 Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 2 Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor 2 - 2 Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay 1 - 1 Eskişehirspor
02.12.2019 19:00
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