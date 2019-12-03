Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lige iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş yeni yönetimle birlikte başarılı sonuçlar alarak zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Puan durumunda 6. haftada 16. sırada ve düşme hattında yer alan siyah-beyazlılar, dün ligin sonuncusu Kayserispor'u 4-1'le geçerek üçüncülüğe yerleşti. Abdullah Avcı'nın ekibi üst üste beşinci zaferle bu hafta berabere kalan F.Bahçe, Trabzonspor ve G.Saray’ı da sıralamada geride bırakarak 9 puanlık galibiyet elde etmiş oldu. Beşiktaş karşılaşmaya fırtına gibi başlarken ilk 15 dakikada Kayserispor kalecisi Lung tam dört önemli kurtarışa imza attı. İnatla saldırmaya devam eden Kartal, gol perdesini 20'de Atiba ile açtı. Gökhan Gönül 30'da farkı ikiye çıkarırken, Burak Yılmaz 41'de ilk yarının skorunu belirledi: 3-0... Siyah-beyazlılar üçüncü golden sonra da üç net fırsatı gole çeviremezken bir pozisyonda Yasir Subaşı'nın ters kafa vuruşu direkten döndü.

Perdeyi Kral kapattı

İlk yarıdaki resitalin ardından ikinci devreye taraftarlarının "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla çıkan siyah-beyazlı futbolcular skorun rahatlığıyla bu bölüme daha az baskılı başladı. Yine de topu rakibe bırakmayan ve oyuna tamamen hâkim olan Avcı'nın ekibinde Atiba Hutchinson taraftarların büyük desteğiyle 74'te yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Caner Erkin'in 75'teki sert volesi yan ağlarda kaldı. Siyah-beyazlılarda N'Koudou'nun yerine 80'de oyuna Lens girdi. Diaby'nin 82'deki şutunu Hasan Hüseyin çizgiden çıkardı. Adebayor 86'da Kayserispor'un teselli golünü atsa da, son sözü söyleyen Burak Yılmaz oldu: 4-1... Beşiktaş bu sonuçla hem seri galibiyetlerine devam etti, hem de şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirerek zirve yolundaki rakiplerine korku saldı.

36’lık Atiba döktürüyor

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson müthiş çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta kazanılan Konya maçında takımın en iyisi olan futbolcu, dün de Kartal'ı öne geçirirken çok usta bir vuruş yaptı. Ati oyundan alındığı sırada taraftarlarca ayakta alkışlandı.

İnanılmaz yükseliş

Beşiktaş müthiş bir çıkışa imza attı. Süper Lig'in ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilginin ardından topladığı 5 puanla 16. sırada yer alabilen siyah-beyazlı takım, 7. haftadan itibaren büyük bir çıkışa geçti. Beşiktaş, son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan elde etti. Süper Lig'de 7. galibiyetine ulaşan ve 3 de beraberliği bulunan Kara Kartal, 24 puanla 3. sıraya kadar yükseldi. Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.