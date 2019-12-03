Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Liderlik hesapları yaparken, zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe’de alarm durumuna geçildi. Malatya ve Göztepe deplasmanlarında 4 puan bırakan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçıyla çıkış hedeflerken, Ersun Yanal kalan 4 haftada oyuncularına 12 puan hedefi koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Ne olursa olsun, biz F.Bahçeyiz. Gerçek kimliğimizi sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz bir rakip yok” derken, “Kolay olmayacak ama ilk yarıda kalan bütün karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmak zorundayız” uyarısında bulundu. Bugün Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’a karşı verecekleri mücadelede sahaya yedekleri sürecek olan Yanal tüm motivasyonunu ligdeki Gençlerbirliği sınavına verirken, oyuncularından da aynı özveriyi istedi.

Dört keskin bıçak

Bileğindeki sakatlık sebebiyle Göztepe deplasmanında yedek soyunan, ancak maç tehlikeye girince oyuna dâhil olan Muriç’i bu sefer direkt ilk 11’de görevlendirecek olan Yanal, Hasan Ali’den de fedakarlık yapmasını istedi. Dirar’ın kart cezalısı olması sebebiyle alternatifi kalmayan Hasan Ali’nin de bu kritik mücadelede görev alması bekleniyor. Kasığındaki sakatlığa rağmen forma giymesine kesin gözüyle bakılan Hasan Ali’nin sakatlığının artması ihtimali bulunsa da sarı-lacivertliler bu riski almaya kararlı görünüyor. Kalan 4 maçta alınacak puanlar Ersun Yanal’ın geleceğini belirleyecek görünse de sarı-lacivertlilerin ekonomik olarak şu anda bir hoca değişikliği yapması pek mümkün değil.

YEDEKLER GÖREVE

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor’u konuk edecek Fenerbahçe dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Hasan Ali ve Mevlüt idmana katılmazken, Ersun Yanal’ın bu mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi.

MEVLÜT’E TERAPİ

Comolli moral verdi

Malatya deplasmanında Vedat Muriç’in yerini doldurmaya hazırlanırken sakatlanan Mevlüt Erdinç’e sportif direktör Damien Comolli sahip çıktı. Comolli, “Futbolun içinde böyle sakatlıklar var. Sen iyi bir profesyonelsin. Çalışmaya devam et” sözleriyle Mevlüt’e moral aşıladı. Tecrübeli golcünün Gençlerbirliği maçına yetişmesi bekleniyor.

EN GOLCÜ SAVUNMA

Onlar da olmasa

Gol yükü Muriç’in sırtına vurulan Fenerbahçe’de savunma oyuncuları skora yaptıkları katkıyla dikkat çekiyor. Dirar, Serdar ve Zanka attıkları 2’şer golle ön plana çıkarken, Isla da 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli savunmacılar, ligin en golcü defans hattı olarak dikkat çekti. Geçen sezon bu mevki 34 haftada 5 gole katkı vermişti.