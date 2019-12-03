Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da Belhanda için karar çıktı...

Oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı sorunlar ve bunun ardından yaptığı silah hareketi ile tepki çeken Belhanda'ya Fatih Terim sahip çıkmıştı. Görünen o ki Faslı futbolcu, tecrübeli teknik adamı da sinirlendirdi.

Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Belhanda'yı yine kızağa çekme kararı aldı. Lemina ve Feghouli'den birinin hazır olması durumunda Terim, tercihini bu isimlerden yana kullanacak.