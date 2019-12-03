Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tandoğan'ın dün oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Hatayspor karşılaşmasının ardından kulüp yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti.

Tandoğan'ın gelecekle ilgili kaygılarını aktararak ayrılmak istediğini söylediğini aktaran Dağlı, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ifade etti.

Dağlı, Tandoğan'ın bir süredir şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerden beklentileri bulunduğunu, ancak bunların gerçekleşmediğini kaydederek, "Karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Yeni bir hoca arayışına başladık. Birkaç isimle görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.