Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur, bugün oynanan 5 maçla başladı. Alınan sonuçlar şöyle:



Fatih Karagümrük 1-2 Göztepe

Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü

A. Alanyaspor 5-1 Adanaspor

Esenler Erokspor 0-2 Sivasspor

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor



Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur heyecanı yarın oynanacak 6 maçla devam edecek.



Günün programı şöyle:



13.00 H.Trabzon-M.Başakşehir

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa-Vanspor

16.30 BB Erzurumspor-Bursaspor

18.30 Altay-Trabzonspor

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor