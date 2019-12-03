Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur, bugün oynanan 5 maçla başladı. Alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük 1-2 Göztepe
Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü
A. Alanyaspor 5-1 Adanaspor
Esenler Erokspor 0-2 Sivasspor
Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur heyecanı yarın oynanacak 6 maçla devam edecek.

Günün programı şöyle:

13.00 H.Trabzon-M.Başakşehir
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor
14.30 Kasımpaşa-Vanspor
16.30 BB Erzurumspor-Bursaspor
18.30 Altay-Trabzonspor
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor