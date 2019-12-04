Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ilginç açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün patronu şampiyonlukla ilgili, "7 puan da kapanır, 17 puan da kapanır. Fatih Hoca'ya 'Söylemi böyle değiştir Hoca’m' dedim" vurgusu yaparken transferle ilgili ise "Ocak ayını bekliyoruz. Ocak ayında Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler" diyerek sözlerini noktaladı. Trabzon maçı için, "Karşı takımın futbolcusunun (Pereira) 5 dakika yerde kalması Ömer'in süper güçleri hakkında bizi düşünmeye zorladı. Arkadaşlar el sıkmaya bile korkuyorlar" şeklinde ironi yapan Cengiz, "Trabzon yönetimi bizi çok iyi karşıladı. Tribünler dostluk içinde hakaret, küfür olmadan destekledi" sözlerini kullandı.

Falcao randıman verir

Yedikleri golde faul olduğunu belirten Cengiz, "VAR odasındaki teknik ekip 20 görüntüye bakıyor, pozisyonu monitöre veriyor. Eğer yeterli eğitim almamışsanız, art niyet aramıyorum, dürüstlük esastır. Dünyanın en iyi teknik altyapısında sahipsiniz, siz bu 20 görüntüden Trabzonspor kalesine doğru olan bakış açısını monitöre vermeliydiniz. Ben VAR'daki teknik elemanın arttırılmasını istiyorum" diye konuştu. Başkan merak edilen Falcao konusunda da, "En az iki yıl Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet etmek istiyor. En yüksek randımanı vereceğine inanıyorum" mesajını yolladı.

FEGHOULI VE LEMİNA

Can sıkan sakatlıklar

G.Saray'a Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'dan kötü haber geldi. MR tetkikleri sonucunda her iki oyuncunun da sağ uyluk arka adalesinde zorlanma belirlendiği kaydedildi. Oyuncuların hafta sonu Türk Telekom'da oynanacak Alanyaspor maçında forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi.