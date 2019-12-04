Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş bu sezon çok kısa sürede çok büyük değişimler gördü. Son dört ayda yaşananlar bile film konusu olacak nitelikte. Yeni bir teknik direktör, yeni kadro, sakatlar, cezalılar, kötü sonuçlar, Fikret Orman’ın görevi bırakması, Abdullah Avcı’nın istifasının istenmesi, takımın düşme hattına gerilemesi, yeni yönetimin gelmesi, alacakların ödenmesi derken son altı maçta altı galibiyet elde eden ve zirve yolundaki rakiplerini geride bırakan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Kızgın kumlardan serin sulara ulaşan siyah-beyazlılarda artık Abdullah Avcı’ya büyük güven duyuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi göreve gelir gelmez açıkça hocaya ocak ayına kadar mühlet verdiğini söylemişti. Bu açıklama yapıldığında Beşiktaş ligde 12. sırada yer alıyordu. Taraftarların “Güle güle Avcı” tezahüratları ve ocak ayına kadar verilen mühletin tecrübeli çalıştırıcıyı daha da yıldırması bekleniyordu.

Rakiplerini solladı

Zor günlerden çabuk sıyrılan tecrübeli çalıştırıcı takımın başında çıktığı son altı maçı da kazandı. Geride kalan 13 hafta sonunda şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı sollayan siyah-beyazlılarda yönetim Abdullah Avcı’ya tam destek verme kararı aldı. Daha önce devre arasına kadar süre tanınan 55 yaşındaki çalıştırıcı kendisi hakkındaki fikirleri tamamen değiştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim artık Avcı ile sezon sonuna kadar yola devam edilmesi görüşünde. Siyah-beyazlı yöneticiler, Kayserispor maçı sonrası taraftarla da barışan ve tek tek tribünleri selamlayan Abdullah Avcı ile yakalanan sinerjiyi kaybetmek istemiyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar özlenen birlikteliği sağlarken camia da tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda.

ŞUTLAR ARTTI KARTAL UÇTU

Mutluluk çerçevesi

Sezon başındaki kötü dönemi atlatan ve ligde beş haftadır kazanan Beşiktaş son maçlarda şutlardaki etkisini artırmaya başladı. Siyah-beyazlılar ligin ilk altı haftalık döneminde rakip kaleye maç başına ortalama üç isabetli şut çekebilmişti. Son yedi maçta altı galibiyet ve bir beraberlik elde eden Kartal, bu dönemde çerçeveyi iki kat daha fazla gördü. Abdullah Avcı’nın ekibi son olarak 4-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında rakip kaleyi toplamda 24 defa yoklarken 13’ünde isabet sağladı ve bu alanda sezonun en iyi performansına imza attı.

Sporar pahalı geldi

Ara transfer dönemi için listede bulunan Andraz Sporar’ın yaklaşık 5 milyon avro maliyeti, bu transferi çıkmaza soktu. Erdal Torunoğulları’nın farklı çözümler aradığı ancak Slovan Bratislava’nın yüksek maliyetlerde ısrar etmesi hâlinde bu transferi askıya alacağı bilgisine ulaşıldı.

Avcı, Güneş’i geçti

Teknik Direktör Abdullah Avcı bu sezon topladığı 24 puanla takımın geçen sezon başında bulunan Şenol Güneş’i geride bıraktı. A Millî Takım’ı çalıştıran Güneş geçen sezon on üç haftada Beşiktaş’a 21 puan kazandırmıştı. Şenol Güneş ilk üç sezonda ise söz konusu haftalarda sırasıyla 29, 29 ve 23 puan toplamıştı.