Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü, Ada'da manşetlerden düşmüyor.

İngiliz basını, Pep Guardiola'nın 'Ocak ayında transfer yapmak istemiyorum' açıklamasını masaya yatırdı ve Katalan teknik adamın aslında Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katması gerektiğini yazdı.

Daily Mail'de Adam Shergold imzalı yayınlanan makalede, Pep Guardiola'nın stoper rotasyonun yetersiz olduğu ve açıklamasının aksine aslında Çağlar Söyüncü gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun etkileyici bir sezon geçirdiğinin altını çizen Shergold, Çağlar Söyüncü ile uzun soluklu bir sözleşme yapılmasının Manchester City için faydalı olacağını yazdı.



TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Adam Shergold yazının son bölümünde ise Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için 94 milyon avro bonservis talep ettiğini de okuyucularıyla paylaştı.

Çağlar Söyüncü, 94 milyon avro karşılığında Manchester City'e imza atması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.