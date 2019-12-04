Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalama Finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
“İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalama Finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre’nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”
Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı
04.12.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalama Finali'nde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalama Finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,milli yüzücü Emre Sakçı,
666670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/666670.aspx
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A.
P.
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Hatayspor
13
8
3
2
7
27
2
Erzurum BB
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7
3
3
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3
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