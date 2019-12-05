Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Trabzonspor deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Altay’ı 2-1 yenerek 19 Aralık’ta oynanacak rövanş için önemli bir avantaj yakaladı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman beklendiği gibi rotasyonlu bir kadroyla sahaya yayıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı efektif olmaktan uzak ataklara sahne oldu. Her iki takım da rakip on sekize inmekte zorlanırken tribünleri heyecanlandıracak bir pozisyon yaşanmadı. İlk yarının uzatma dakikalarında Trabzon öne geçti. Avdijaj’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sturridge’in plase vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

Yusuf direğe takıldı

54. dakikadaki Altay atağında Fernandes’in Hüsamettin’i ceza sahasında düşürmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Leandrinho skora eşitliği getirdi: 1-1. Tabelanın eşitlenmesiyle birlikte Ünal Hoca gol silahı Alexander Sörloth’u sahaya sürdü. 62. dakikada ceza sahasında Ekuban’ın pasıyla buluşan Yusuf Sarı’nın gelişine vuruşu üst direkten geri döndü. Dört dakika sonrasında Yusuf Sarı’nın sağ kanattan yaptığı ortayı, Sörloth kafasıyla tamamladı, kaleci Cenk topa müdahale edemedi: 1-2. Kalan dakikalar gol getirmeyince Trabzonspor sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.

Sturridge golle döndü

Trabzonspor’un yıldız ismi Sturridge uzun süredir sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu 1 aya yakın süren bir hasretin ardından Altan önünde yeşil zemine çıktı ve golünü attı. Sturridge golünden sonra meşhur elektrik dansını sergiledi.