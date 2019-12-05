Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon 5. turdan başladığı turnuvanın ilk ayağında ağırladığı 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında şoku yaşadı ve 17 Aralık’taki rövanşı ateşe attı: 0-2. Sakatlıkların bol olduğu sarı-kırmızılılar sahaya yedek ve genç oyunculardan oluşan karma bir on birle çıktı. Oyunun tamamında Fatih Terim’in öğrencileri oyuna hâkim olmayı başarsa da bunu pozisyon sayısına yansıtamadı. Forvet bölgesindeki yokluk, topun ya pas hatası yapana kadar çevrilmesine ya da isabetsiz ortalar yapılmasına neden oldu. Diğer tarafta ise takım olarak alanları kapatmaya çalışan Tuzla, yakaladığı her fırsatta kontratakla gol aradı.

Yıldızlar işe yaramadı

16’da Selçuk’un tecrübe dolu pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan E.Taşdemir’in şutunda top üstten dışarı gitti. 42’deki serbest vuruşta direkt kaleyi gören Selçuk’un şutunu kaleci köşeden çelmeyi başardı. 53’te sarı-kırmızılıların defanstan çıkarken yaptıkları hata pahalıya mal oldu. Yasin, Emre-Seri ikilisinden harika sıyrılıp pasını çıkarttı. Topla buluşan Sadık mükemmel bir aşırtma vuruşla Tuzla’yı öne geçirdi: 1-0. Bu golden sonra Belhanda, Donk ve Adem takviyesi ile Galatasaray adına oyun daha hareketli hale gelse de işler istenilen gibi olmadı. 88’de Muhammed Akarslan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Tuzla, maçın son dakikasında Umut ile farkı ikiye çıkartırken skoru da belirledi: 2-0.

İkinci Tuzla faciası

G.Saray 2016 yılında da Tuzla karşısında benzer faciayı yaşamıştı. Kupada oynadığı grup maçında rakibine 3-2 yenilen Cimbom’da o karşılaşmada Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin oyundan atılmıştı. Tuzla’da da Doğan kırmızı kart görmüştü.

TERİM OYUNCULARA ÖFKELİ

Formayı istemiyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Forma verdiğim oyuncuların performansından memnun değilim. Onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. O kadar gol kaçırdık, böyle oynadık diyecek bir durum yok bugün. Kupalarda sürprizler olur, bakalım 2. maçta ne olacak? Avantajlılar. Sahanın en iyisi genç Emin’di. Diğerleri bugün ‘bir an önce bitsin’ diye 90 dakika geçirdi” ifadelerini kullandı.

FUTBOLUYLA GÖZ DOLDURDU

16’lık Emin sahada

Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram’a forma verdi. Futboluyla göz dolduran Emin, “Taraftarımızdan özür diliyoruz. Rövanşta turu geçeceğiz inşallah. Hocalarımın direktifleri doğrultusunda çalışıyorum” dedi.

LİDYA GRUPLA İMZALADI

Aslan’a yeni sponsor

Galatasaray Spor Kulübü’nün baskı süreçlerinin yönetimi 2019-2023 yılları arasında Lidya Grup tarafından yönetilecek. Türk Telekom’da gerçekleşen imza törenine G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz katıldı.

SAĞ BEKTE OYNADI

Son çare Nagatomo

Forvet bölgesinde yaşanan sakalıklardan sonra Fatih Terim’in en zorlandığı bölge sağ bek oldu. Şener’in sakatlığına Mariano’nun formsuzluğu eklenince deneyimli teknik adam Tuzla karşısında sağ bekte Nagatomo’yu denedi.