Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı için... İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Ariedo Braida'ya futbol danışmanlığı için teklifte bulundu.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Habere göre Galatasaraylı yetkililer daha önce Milan ve Barcelona gibi dev kulüplerde futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida ile görüşerek ikna etmeye çalıştı.

11 YIL MİLAN'DA GÖREV ALDI

Şu anda Barcelona'da scout olarak görev yapan Braida, 2002-2013 arasında Milan'da futbolun başındaydı. Ünlü futbol adamı 2013'ten bu yana ise Barcelona'da görev alıyor.



BERABER ÇALIŞTILAR

2001 yılında Fatih Terim'le birlikte Milan'da çalışan Braida, tecrübeli hocayla çok yakın bir dostluk kurdu. Braida'nın yapılacak teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor.