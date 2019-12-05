Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, büyük bir sürprize imza atarak Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Burak Sürmeli ve 79. dakikada Caner Koca kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü, 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan kaydettiği golle geldi.

Rövanş maçı, 18 aralık çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.