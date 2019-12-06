Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup ederken Vedat Muriqi kırmızı-siyahlı ekibin ağlarına 2 gol bıraktı. Maçın 23. dakikasında Isla’nın ceza sahası içine verdiği pasta topu ağlarla buluşturan golcü futbolcu, 39. dakikada Gençlerbirliği savunmasından kaptığı topu kendisi kullanarak 2. golünü kaydetti. Kosovalı futbolcu 77. dakikada yerini Tolgay Arslan’a bıraktı.

Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla 13 maçta 9 gol kaydederek Fenerbahçe’nin en golcü ismi oldu.

FERDİ KADIOĞLU ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sonradan dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip filelere 1 gol bırakırken, hem tribünleri hem de teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu en etkili isimlerden biri oldu. Maçın ikinci yarısında Serdar Aziz’in yerine dahil olan Kadıoğlu, 75. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderirken takımının 4. golünü kaydetti. Golden sonra tribünler 20 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulunurken, atılan gol sonrası teknik heyet Kadıoğlu’nu tebrik etti.

Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında 1 gol 1 asistlik performans gösterirken, Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.