Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Erzincanspor ile oynadığı maçta gol atan ve performansıyla takdir toplayan Erdoğan Kaya ile ilgili çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların bir dönem altyapısının sorumluluğunu üstlenen Emrah Bayraktar, Erdoğan Kaya’nın Beşiktaş’a sadece üç bin liraya transfer olduğunu söyledi. Erdoğan’ın bulduğu şansı iyi değerlendirdiğini söyleyen Bayraktar, “Geriden oyun kurabilen bir. İyi de bir hava hâkimiyeti var. Erdoğan’ın Roco’dan tek eksiği biraz daha tecrübesiz olması. Roco, binlerce kilometre öteden gelmiştir. Erdoğan’ı maddi bir değer hâline de getirebilirsiniz. Daha 19 yaşındaki birine şans vermek avantajlıdır” dedi.



> Daha çok çiçek açacak

Beşiktaş’ta altyapıdan daha çok futbolcunun A Takım’da oynayabileceğini söyleyen Bayraktar “Teknik direktör şans vermeyince altyapıdan oyuncu çıkmıyor deniliyor. Utku Yuvakuran’ın yedeği Ersin Destanlıoğlu da izlenmeli. Rıdvan Yılmaz’ı da göreceksiniz. Beşiktaş taraftarları altyapı konusunda rahat olsun. Tek tek bütün oyuncuları biliyorum. Açacak çok çiçek var” dedi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah-beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, Avcı’nın da en beğendiği genç oyuncular arasında yer alıyor.



On dokuz yaşındaki Erdoğan Kaya kupa maçındaki sakin oyunu ve isabetli paslarıyla Beşiktaş taraftarından alkış aldı. Genç futbolcu hakkında sosyal medyada paylaşım yağmuru yaşandı.



Paşa mesaisi

Beşiktaş ligde yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dorukhan Toköz ve Douglas Santos çalışmada yer almazken Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.