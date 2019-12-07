Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vedat Muriç atmaya, attıkça Fenerbahçe taraftarını ve takımı coşturmaya devam ediyor. Süper Lig’in bu sezon en çok konuşulan ismi olan Kosovalı golcü, dün de Gençlerbirliği filelerini iki defa sarstı ve galibiyetin mimarı oldu. Muriç ayrıca forma giydiği son altı maçta altı gol atmış oldu. İlk golde kafasını konuşturan 26 yaşındaki yıldız, ikinci golde ise tam bir savaşçı gibiydi. Rakip ceza sahası içinde yerden kayarak, Candeias’tan topu aldı ve kalktıktan sonra zor pozisyonda olmasına rağmen gol vuruşunu yapmayı başardı.



> Şampiyonluk sözleri

Karşılaşmanın sonunda tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlayan Vedat Muriç, kendi performansını beğendiğini söyledi. Maçta geriye düşmelerine rağmen öne geçmeyi başardıklarını söyleyen Kosovalı, “Zaten bu taraftar önünde bunu yapmamak çok zor ama bazen şanssızlıklar olabiliyor. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Performansımın daha da artacağını düşünüyorum. Allah sakatlık yaşatmazsa Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi. Muriç, şampiyonluk hakkında ise “Şu an konuşmak için erken ama en iddialı olan biziz” sözlerini kullandı.



GOLLERİ SIRALAdı...

Sosyal medyayı salladı

- İcabında kendine asist yapma becerisine sahip olan futbolcu.

- Ceza sahasında stoper gibi kayarak top çalıp, santrfor gibi gol atmak.

- Bazı forvetler yatarak para alır, bazıları ekmeğini böyle taştan çıkarır.

- Kendisine Zlatan İbrahimuriç demekte bir sakınca görmüyorum.

- Muriç’in pozisyon bilgisi üst düzey. Havada, karada, denizde çok etkili.



7- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de Muriç’in gol attığı yedi maçı da kazandı. Suskun kaldığı maçlarda ise dört beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı.



Sakatlıktan dönünce

3 maç - 2 gol - 2 asist



TOPLAM

14 MAÇ - 10 GOL - 3 ASİST



O KADAR HIRSLI Kİ...

Çiğ etle mi besleniyor?

Vedat Muriç’in Gençlerbirliği karşılaşmasındaki hırslı futbolunu iki golle süslemesi üzerine Fenerbahçe’nin resmî twitter hesabından çiğ etli emoji paylaşımı yapıldı. “Biz de başka türlü açıklayamıyoruz” ifadesinin yer aldığı paylaşımla Muriç’in performansına vurgu yapıldı. Kosovalı oyuncunun eşi de bir süre önce “Muriç’i çiğ etle besliyorum” şeklinde espri yapmıştı.



ZANKA YEDEKLERDE

Sadık formayı kaptı

Formasını Sadık Çiftpınar’a kaptıran Danimarkalı stoper Zanka, bu sezon ilk defa 11’e giremedi. Sarı-lacivertli takıma bu sezon transfer olan Zanka, geride kalan 13 maçta da ilk on birde oynamıştı. Stoper ikilisi Sadık-Serdar Aziz ikilisinden oluştu. Yanal, bu kararın performansa dayalı olmadığını söyledi.



HAKEMLER GÖREMEDİ

Bu top çıkmamış!

Karşılaşma 4-2 devam ederken 85. dakikada ilginç bir an yaşandı. Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, yarı sahadan gelen şutu tuttuktan sonra yaklaşık bir metre saha dışına çıktı. Maçın hakemlerinin bu pozisyonda oyuna müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti.