Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. 5-2'lik skorla sona eren karşılaşmada sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, şık bir gole imza attı. Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı.

TWİTTER'DA TT OLDU

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi'yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Twitter'da da trend topic olan Ferdi ile ilgili on binlerce tweet atıldı.