Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı- kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Falcao’yu David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin istediğini ifade eden Cengiz, “İngiliz yakışıklı bir futbolcu var, Beckham! Beckham’ın kulübü, Radamel Falcao’yu istemiş hem de çok daha yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara hiç kimse inanmıyor, biz bunları görüyoruz, anlatıyoruz. Real Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman sadece 'Galatasaray istedi ve Galatasaray’ı seçti' diyorum yine olmuyor. Kolombiya basını da Türk basını da farklı şeyler yazıyor ancak Falcao şu anda bizimle ve Galatasaray’a çok büyük hizmetleri olacak” dedi.

David Beckham’ın ABD’de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.