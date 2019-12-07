THY Euroleague’in 12. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko'nun sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalarda 107-102'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, haftanın MVP’si oldu. Maçta 41 dakika süre alan Sloukas, 23 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
29 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 39 verimlilik puanı aldı. Sloukas'ı Shane Larkin 37, Tyrese Rice da 33 verimlilik puanı ile takip etti.
Öte yandan Sloukas Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.
THY Euroleague’de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
07.12.2019 - 13:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Euroleague’in 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas seçildi. Sloukas, Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si oldu.
THY Euroleague’in 12. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko'nun sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalarda 107-102'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, haftanın MVP’si oldu. Maçta 41 dakika süre alan Sloukas, 23 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kostas Sloukas,Fenerbahçe Beko,
667273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667273.aspx
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8
3
2
14
27
2
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
3
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
4
Beşiktaş
13
7
3
3
5
24
5
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
6
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
7
Malatyaspor
13
5
5
3
12
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
10
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
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Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
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Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
13
1
4
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7
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
13
8
3
2
7
27
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
14
6
4
4
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
-1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
13
5
3
5
3
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
13
2
5
6
-4
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
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2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
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