Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Mücadelede Barcelona'nın galibiyet gollerini 7. dakikada Griezmann, 17, 41 ve 83. dakikalarda Lionel Messi ve 43. dakikada Luis Suarez kaydetti. Mallorca'nın Budimir ile 35 ve 64. dakikalardaki golleri ise yeterli olmadı. Lionel Messi, bu maçta attığı gollerle 14 sezondur 10 gol barajının üzerine çıkmayı başarırken daha önce Cristiano Ronaldo'ya ait hat-trick rekorunu 35 kez ile kırmayı başardı. Bu sonucun ardından Barcelona 34 puana yükselerek Real Madrid ile zirveyi paylaştı. Mallorca ise 14 puanda kaldı.
Messi rekor kırdı, Barça gol yağdırdı
08.12.2019 - 01:43 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Ligi La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Barcelona, sahasında Mallorca'yı konuk etti.
Etiketler : la liga,barcelona,messi,
667352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667352.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
3
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
4
Beşiktaş
13
7
3
3
5
24
5
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
6
Alanyaspor
13
6
4
3
11
22
7
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
8
Galatasaray
13
5
5
3
3
20
9
Göztepe
13
4
5
4
-1
17
10
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
13
2
3
8
-17
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Sivasspor
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Ankaragücü - Göztepe
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Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
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08.12.2019 16:30
Denizlispor - Başakşehir
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Kasimpaşa - Beşiktaş
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Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
3
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
4
Ümraniye
14
6
4
4
6
22
5
Akhisar Bld.Spor
13
6
4
3
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
-1
21
8
Fatih Karagümrük
13
5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
13
5
3
5
3
18
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
İstanbulspor
13
3
6
4
2
15
13
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
14
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
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Hatayspor 3 - 0 Boluspor
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Karagümrük - Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Altinordu - Adanaspor
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Bursaspor - Giresunspor
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