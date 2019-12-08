Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Mücadelede Barcelona'nın galibiyet gollerini 7. dakikada Griezmann, 17, 41 ve 83. dakikalarda Lionel Messi ve 43. dakikada Luis Suarez kaydetti. Mallorca'nın Budimir ile 35 ve 64. dakikalardaki golleri ise yeterli olmadı. Lionel Messi, bu maçta attığı gollerle 14 sezondur 10 gol barajının üzerine çıkmayı başarırken daha önce Cristiano Ronaldo'ya ait hat-trick rekorunu 35 kez ile kırmayı başardı. Bu sonucun ardından Barcelona 34 puana yükselerek Real Madrid ile zirveyi paylaştı. Mallorca ise 14 puanda kaldı.