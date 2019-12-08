Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna iki futbolcu takviyesi yapması bekleniyordu. Hatta yurt dışında çalışmalar sürüyordu. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, ‘Hayatta Beşiktaş Radyosu’na yaptığı açıklamada transfer için kötü haberi verdi. Bir süredir iki transfer yapmak için çalışmalar içinde olduklarını söyleyen Çebi, “Federasyonun transfer için bize şu anda izin vermediğini açıklamak zorundayım. Lisans Kurulu, ‘Bu bütçeyle transfer yapamazsınız’ diyor. Bu sınırlamayla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Limiti aşmışız

“Geçen yaz yapmamamız gereken 16 milyon avroluk transfer sebebiyle limiti aşmışız” diyen Çebi “Sattıktan sonra transfer yapabiliriz. Fakat şu anda bizim satışa çıkardığımız veya talep gelen oyuncu yok. Lisans kuruluyla biraz itişip kakışacağız gibi görülüyor. O yolu aşmamız gerekiyor. Aşarsak da iki transfer yapmak istiyoruz” dedi Beşiktaş’ın patronu. Aboubakar, Talisca, Cenk Tosun gibi isimler için de “Ben de çok isterdim ama artık o defterler kapandı” diye konuştu.

Taraftara çağrı

Çok büyük problemlerle boğuştuklarını belirten Çebi, “Taraftar ve camia el ele olmak zorunda. Beşiktaş taraftarı ve camiası benim yanımda duramazsa dizlerimin üzerine çökerim. Buradan hep birlikte çıkacağız. Gelirlerin tamamı bankalara temlikli. Yeni bir finans formülü arıyoruz. UEFA’ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Kötüyü de düşünmek ve hazırlıklı olmak lazım. Taraftarların seslerine ve paralarına ihtiyacım var” dedi.