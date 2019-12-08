Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in gündüz kuşağında “süper” bir maç vardı. Bir tarafta son 5 maçını kazanan Beşiktaş efsanesi Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı lider Sivasspor. Karşısında ise ev sahibi bir başka Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın’ın hocalığını yaptığı Yeni Malatyaspor vardı. Her iki tarafın da açık oyunu tercih edeceği öngörülüyordu ama bu kadar keyif veren ve pozisyon zenginliği olan bir maç beklenmiyordu. Baskılı olan ve oyunu rakip alana yıkan Malatyaspor gibi görünse de golleri bulan misafir takımdı.

Top Malatya’daydı

Yüzde 65’e 35 topla oynama yüzdesinin olduğu ve şutlarda çift hanelerin (16-10) görüldüğü maçta Sivas 26’da Hakan Arslan ile öne geçti. 4 dakika sonrasında defansın hatasında Mert Hakan Yandaş farkı ikiye çıkardı. Pes etmeyen ve gol için yüklenen Malatya 37’de Guilherme ile farkı bire indirdi. Devre böyle biterken 54’te Kone’nin direkten dönen topunu Emre Kılınç tamamladı. Rıza Çalımbay “Yerli yabancı iyi bir takımız. Oyundan hiç kopmadık. Son vuruşlarda dikkatli olsak daha rahat olabilirdik” dedi.

Keyif almak için kıyıoruz

Sivas’ın ikinci golünü atan Mert Hakan Yandaş maç sonu “Sahaya sadece keyif almak için çıkıyoruz, Allah da bize yardım ediyor. Malatyaspor’un üstümüze gelerek açılacağını biliyorduk, planımız tuttu. 30 puan yaptık, inşallah sezonun ilk yarısını lider tamamlarız” dedi. Bu arada liderde sarı kart gören Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.